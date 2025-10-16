Acre melhora índices de vacinação após anos de baixa cobertura, mas ainda está abaixo do ideal, diz coordenadora do PNI

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, afirmou em entrevista à imprensa, nesta quinta-feira (16), que o estado vive atualmente o melhor momento dos últimos 10 anos em relação à cobertura vacinal.

Apesar dos avanços, ela destacou que o Acre ainda não alcançou as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Segundo Renata, mesmo antes da pandemia, o Acre sempre registrou índices baixos de vacinação em comparação com o restante do país. A situação chegou a colocar o estado nas últimas posições do ranking nacional.

“Mesmo há dez anos, muito antes da pandemia, o estado do Acre sempre manteve baixas coberturas vacinais. A gente sempre ocupou a última posição em relação a todo o Brasil. E hoje estamos ali na quinta posição de trás para frente”, explicou.

A coordenadora reforçou que, embora ainda distante do ideal, o cenário atual representa um avanço significativo, com maior adesão da população e esforços intensos das equipes de saúde.

“Melhoramos um pouco, temos muito a avançar ainda, mas hoje vivemos um momento muito melhor do que antes”, completou.