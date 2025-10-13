13/10/2025
Acre perde posição e cai no ranking nacional de produtividade do trabalho em 2025; confira

Entre os estados da região Norte, o Acre ficou à frente apenas do Amapá

O Acre ocupa a 16ª posição entre os estados brasileiros no ranking de produtividade do trabalho em 2025, segundo levantamento divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O indicador faz parte do pilar de Capital Humano do Ranking de Competitividade dos Estados, que avalia o desempenho dos entes federativos em diferentes áreas da gestão pública e da economia.

O Acre caiu uma posição em comparação com o ano anterior/Foto: Reprodução

O índice mede o Produto Interno Bruto (PIB) total dividido pelas horas efetivamente trabalhadas em todos os empregos formais e informais, considerando pessoas com 14 anos ou mais. O objetivo é identificar quanto cada hora de trabalho contribui para a geração de riqueza em cada estado.

De acordo com o levantamento, o Acre registrou produtividade média de R$2.059 por hora trabalhada, caindo uma posição em relação a 2024. Entre os estados da região Norte, o Acre ficou à frente apenas do Amapá, que ocupa a 19ª posição, e do Pará, em 20º lugar.

O Distrito Federal lidera o ranking, com R$5.879 por hora trabalhada, enquanto a Paraíba aparece na última posição, com R$1.524. O indicador é considerado um parâmetro importante para medir o desenvolvimento econômico e reflete a eficiência da força de trabalho, infraestrutura, educação e inovação.

Os dados integram a nova plataforma do Ranking de Competitividade dos Estados, que reúne informações atualizadas sobre o desempenho econômico, social e institucional das 27 unidades da federação.

