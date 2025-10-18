Acre realiza Dia “D” da vacinação com mais de 70 pontos de atendimento neste sábado

O Acre contará com mais de 70 pontos de vacinação neste sábado (18), durante o Dia “D” da Campanha Nacional de Multivacinação, promovida pelo Ministério da Saúde. A ação tem como objetivo atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. A mobilização ocorre em todo o país e segue até o dia 31 de outubro.

De acordo com a coordenadora do Plano Nacional de Imunizações (PNI) no Acre, Renata Quiles, a meta do estado é alcançar entre 90% e 95% de cobertura vacinal, dependendo do imunizante. Ela reforçou a importância da adesão dos pais e responsáveis para garantir a proteção dos menores. “Esperamos que neste período os responsáveis sejam sensibilizados a procurar uma unidade de saúde e atualizar a situação vacinal das crianças, principalmente dos adolescentes, que estão entre as piores coberturas vacinais em nosso estado”, destacou.

Durante a campanha, serão ofertadas as vacinas previstas no calendário infantil e do adolescente, entre elas: BCG, hepatite B, penta (DTP/Hib/HB), poliomielite inativada, rotavírus, pneumocócica 10 valente, meningocócica C e ACWY, influenza, covid-19, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, DTP, hepatite A e HPV.

No total, o estado disponibilizará 72 pontos de vacinação distribuídos em todos os municípios. Em Rio Branco, a população poderá se vacinar nas unidades de referência e em pontos estratégicos, como o Via Verde Shopping, Havan e Atacale BR. No interior, cada cidade terá locais específicos, entre praças, escolas e unidades básicas de saúde, garantindo o acesso à imunização para toda a população.

Veja os pontos de vacinação por município:

Acrelândia: UBS Norton Vitorino.

Assis Brasil: Praça Central.

Bujari: Ao lado dos Correios.

Brasiléia: UBS Francisco de Assis, UBS Antônio Monteiro, UBS Tufic Mizael, UBS Pedro de Oliveira (rural) e Farmácia Municipal.

Capixaba: Escola Ariston Cunha e UBS Luis Fernando.

Epitaciolândia: Praça Edmundo Pinto e UBS José Hassen.

Feijó: Todas as unidades de saúde urbanas e fluvial.

Jordão: Câmara de Vereadores.

Manoel Urbano: UBS Josefa Nunes e UBS Inácio Ribeiro.

Marechal Thaumaturgo: UBS Raimundo Gomes e Praça Odon Vale.

Porto Walter: UBS Francisco Lustosa, UBS Estephan Barbary, UBS Maurício Pinheiro, Clube do Marcílio e Igreja Assembleia de Deus (Restinga).

Plácido de Castro: UBS João de Deus, Maria de Fátima, Dolores Valentim, Lúcio Alves e Francisco de Castro.

Porto Acre: UBS Raimunda Bitencourt – Incra.

Rio Branco: Urap Ary Rodrigues, Cláudia Vitorino, Cidade do Povo, Vila Ivonete, Roney Meirelles, São Francisco, Rosângela Pimentel, Hidalgo de Lima, Maria Barroso, além do Via Verde Shopping, Havan e Atacale BR.

Santa Rosa do Purus: UBS Manduca Kulina e UBS Paulo Alcione.

Senador Guiomard: UBS Maria do Socorro.

Sena Madureira: Todas as unidades de saúde.

Tarauacá: Todas as unidades da zona urbana e, na zona rural, comunidade Acuraua.

Xapuri: UBS Tia Vicência e UBS José Francisco Silva.

Rodrigues Alves: Zona urbana na quadra coberta e comunidade Bananeira na zona rural.

A campanha de multivacinação é considerada essencial para manter o controle de doenças imunopreveníveis e evitar o retorno de enfermidades já erradicadas no país.