Acre recebe 16 ampolas de antídoto contra intoxicação por metanol enviadas pelo Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (9) a chegada ao Brasil de 2.500 ampolas de fomepizol, principal antídoto para intoxicação por metanol. O medicamento, até então indisponível no país, foi adquirido por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Do total, 16 unidades serão enviadas ao Acre.

Segundo a pasta, 1.500 ampolas serão distribuídas imediatamente aos estados e ao Distrito Federal. As mil restantes ficarão em estoque estratégico. São Paulo, que concentra o maior número de casos, receberá 288 ampolas. A entrega aos demais estados começa nesta sexta-feira (10), priorizando locais com registros relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

A carga, produzida por uma subsidiária japonesa nos Estados Unidos, chegou ao Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP). A recepção contou com a presença da secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariangela Simão; do diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle; e da coordenadora de Inovação e Acesso a Medicamentos da Opas, Ileana Freitas.

Na região Norte, além do Acre, que receberá 16 ampolas, também terão acesso Amazonas (32), Amapá (16), Rondônia (16), Roraima (16) e Tocantins (16). Em Minas Gerais, por exemplo, o volume será de 152 unidades.

O Acre já havia recebido, na segunda-feira (6), 30 doses de etanol farmacêutico, outro antídoto usado no tratamento da intoxicação por metanol. As unidades foram encaminhadas à Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, em Rio Branco.

De acordo com especialistas, o metanol, presente em bebidas adulteradas, é altamente tóxico e pode causar cegueira, falência de órgãos e morte. O fomepizol atua bloqueando a conversão da substância em ácido fórmico, permitindo sua eliminação pelo organismo de forma menos nociva. Diferente do etanol farmacêutico, que também é usado no tratamento, o fomepizol apresenta efeitos colaterais mais leves, como tontura, náusea e dor de cabeça.