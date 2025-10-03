03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Acre recebe abertura da Copa das Árvores, campeonato de futebol com participação de 16 povos indígenas

A expectativa é de que cerca de 800 pessoas participem das atividades

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O município acreano de Marechal Thaumaturgo, na fronteira com o Peru, vai sediar entre os dias 14 e 18 de outubro a cerimônia de abertura da Copa das Árvores, competição que busca unir esporte, cultura e preservação ambiental. O evento ocorrerá em território do povo kuntanawa e marcará a prévia do torneio oficial, previsto para iniciar em 2026 e se estender até 2030.

Acre se torna sede de campeonato indígena que valoriza cultura e meio ambiente | Foto: Reprodução

A iniciativa reunirá 16 povos indígenas, além de comunidades tradicionais, em uma programação que inclui jogos de futebol, feiras de bioeconomia e apresentações culturais. A expectativa é de que cerca de 800 pessoas participem das atividades, que também terão espaço para debates ambientais e exposição de produtos da floresta.

Na solenidade de abertura, está prevista uma luta amistosa entre o ex-lutador de MMA Bibiano Fernandes e um atleta do povo yanawá, além do plantio simbólico de sementes. Haverá ainda música, dança e exibição de arte indígena, reforçando o caráter cultural do encontro.

Segundo o idealizador do projeto, Haru Kuntanawa, o objetivo do campeonato é estimular a juventude indígena a se engajar na defesa do meio ambiente. Ele destaca que os times participantes assumem compromisso de realizar ações sustentáveis em seus territórios, como plantio de árvores e incentivo à agrofloresta.

O projeto já arrecadou cerca de R$ 500 mil por meio de parcerias com órgãos públicos, empresários e campanhas internacionais de doação. A mobilização continua para financiar as próximas etapas do campeonato.

Para os organizadores, a Copa das Árvores representa mais que um torneio esportivo. É uma oportunidade de fortalecer a identidade dos povos indígenas, gerar renda com a bioeconomia e mostrar que o esporte pode ser aliado na conscientização ambiental e na prevenção a problemas sociais como o uso de drogas e álcool entre jovens.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost