Acre recebe carreta ‘Agora Tem Especialistas’ com atendimentos gratuitos voltados à saúde da mulher

O Acre dá mais um passo importante na ampliação do acesso à saúde especializada. Nesta sexta-feira, 10 de outubro, o Estado recebe oficialmente a carreta do programa “Agora Tem Especialistas”, iniciativa do Governo Federal em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

O programa “Agora Tem Especialistas” prevê a circulação de 28 carretas equipadas com consultórios e aparelhos de diagnóstico em todo o país/Foto: Reprodução

A estrutura móvel ficará instalada nas proximidades do Centro de Convenções, no Campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), e vai oferecer atendimentos gratuitos voltados à saúde da mulher, incluindo consultas médicas, exames de mamografia e ultrassonografia. A ação integra as atividades do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

Projetada para levar serviços de média complexidade a regiões com acesso limitado a exames e consultas especializadas, a carreta é equipada com tecnologia de ponta e conta com uma equipe multiprofissional. A unidade funcionará como uma extensão da rede estadual de saúde, reforçando o atendimento à população feminina e garantindo que mais mulheres possam realizar seus exames de forma ágil e segura.

O programa “Agora Tem Especialistas” prevê a circulação de 28 carretas equipadas com consultórios e aparelhos de diagnóstico em todo o país. O Acre é um dos primeiros estados a receber a estrutura, que marca um novo momento na oferta de serviços especializados e no fortalecimento das políticas públicas de saúde da mulher.

