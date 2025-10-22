Acre recebe líderes do DF Bank e da Câmara de Comércio do Mercosul para agenda de desenvolvimento econômico

O Acre recebe nesta semana três representantes de destaque do cenário nacional e internacional nos setores de negócios, empreendedorismo e mercado financeiro. A agenda tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento econômico do estado e ampliar oportunidades de investimento por meio de parcerias estratégicas.

O acreano Montenegro, primeiro e até hoje único cidadão da Região Norte a receber a Comenda Juscelino Kubitschek, a mais alta honraria concedida pelo Congresso Nacional em reconhecimento ao empreendedorismo nacional, é o anfitrião do encontro. Ele articulou a vinda de nomes de projeção no mercado financeiro e institucional para debater novas possibilidades de negócios no estado.

Entre os convidados estão Douglas Fonseca, CEO do DF Bank, e Rafael Santos, diretor executivo global e presidente da Câmara de Comércio do Mercosul (CCMERCOSUL).

Douglas Fonseca foi homenageado em Nova Iorque (EUA) com a estatueta de brasileiro mais influente no mercado financeiro internacional, prêmio recebido das mãos do ator Henri Castelli. Durante sua passagem pelo Acre, ele analisará a viabilidade de instalar uma agência Personalité do DF Bank no estado, o que pode ampliar o acesso da população a serviços financeiros de alto padrão e contribuir para o fortalecimento econômico da região.

Rafael Santos, que também é advogado, empresário e conselheiro do DF Bank, participará de reuniões com autoridades públicas e empresários locais. A pauta inclui o estreitamento de laços institucionais e a abertura de novas rotas de negócios capazes de conectar o Acre a mercados nacionais e internacionais.