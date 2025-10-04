Acre recebe mais de R$ 7 milhões do Governo Federal para construção de novas unidades de saúde

O atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre será ampliado com a construção de três novas unidades em dois municípios do estado. O Ministério da Saúde anunciou a liberação de mais de R$ 7 milhões em investimentos, por meio do Novo PAC Seleções 2025, para fortalecer a rede pública de atenção primária.

Com os novos recursos, Porto Acre será contemplado com duas obras: um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Já o município de Tarauacá também receberá uma UBS, ampliando o acesso da população a serviços médicos essenciais.

Essas novas estruturas têm como objetivo reforçar a Atenção Primária em Saúde, considerada a porta de entrada do SUS. O fortalecimento desse nível de atendimento é fundamental para reduzir a demanda sobre os serviços de média e alta complexidade, como hospitais e clínicas especializadas.

De acordo com o Ministério da Saúde, os investimentos fazem parte de uma ação nacional que prevê a construção de 899 novas unidades de atendimento em 26 estados, totalizando R$ 2,5 bilhões em recursos. A medida integra o eixo Novo PAC Saúde, que busca modernizar e expandir a infraestrutura de saúde em todo o país.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que o programa “Agora Tem Especialistas” e o Novo PAC atuam de forma integrada para reduzir filas e ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias. “A expansão imediata da oferta de serviços vem acompanhada de mais investimento em infraestrutura. É uma frente estruturante que garante mais serviços de saúde para a população”, afirmou.