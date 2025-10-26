Acre recebe primeira edição do “Enem dos Professores” neste domingo; quase 6 mil participam

Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira recebem a primeira aplicação da Prova Nacional Docente (PND) neste domingo (26), conhecida popularmente como o “Enem dos Professores”. A iniciativa do MEC e do Inep busca avaliar e apoiar a formação de futuros professores e profissionais já atuantes na educação básica.

No Acre, 5.988 pessoas estão inscritas, entre estudantes de licenciatura em fase de conclusão, docentes formados e candidatos interessados em ingressar na rede pública. O exame é dividido em duas etapas: a primeira aborda conteúdos gerais de formação docente, enquanto a segunda se concentra em conhecimentos específicos da área de licenciatura do participante.

Além de testar conhecimentos, a PND coleta informações sobre o perfil dos candidatos e sua percepção sobre a prova, ajudando na análise do desempenho e na melhoria dos cursos de formação. A avaliação nacional é complementar aos concursos públicos e pode ser usada como critério de seleção por estados e municípios participantes.

A aplicação seguirá o horário de Brasília: abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h e início da prova às 13h30, com término previsto para as 19h. O gabarito preliminar será divulgado no dia 28 de outubro, e o resultado final sairá em 10 de dezembro.

Com informações do g1 Acre.