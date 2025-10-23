Acre recebe R$14,4 milhões da Lei Aldir Blanc e se destaca como referência nacional em cultura

O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), recebeu R$14,4 milhões referentes ao segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), programa federal executado pelo Ministério da Cultura (MinC). O repasse foi autorizado após a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos (PAR) elaborado pelo estado, com participação da sociedade civil.

O Acre foi um dos quatro estados com melhor desempenho na execução do primeiro ciclo da PNAB, alcançando 106% de execução, incluindo rendimentos financeiros. O resultado superou a meta mínima de 60% exigida para a liberação dos novos recursos.

De acordo com a FEM, o plano aprovado contempla ações de valorização das culturas tradicionais, expressões indígenas e mestres da cultura popular, além do apoio a novos talentos, coletivos e entidades culturais. O documento também prevê a adoção integral das cotas e ações afirmativas estabelecidas nas diretrizes nacionais da PNAB.

As diretrizes do novo ciclo foram definidas em conjunto com o movimento cultural acreano, durante fóruns estaduais realizados entre maio e junho de 2025.

O Acre também foi reconhecido pelo Ministério da Cultura como referência nacional em políticas afirmativas durante o 1º Seminário Nacional de Ações Afirmativas na Cultura, realizado em outubro, em São Paulo.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, destacou o protagonismo do estado na consolidação da PNAB. “A Política Nacional Aldir Blanc representa um marco histórico para a cultura brasileira, e o Acre tem mostrado que é possível transformar esse investimento em resultados concretos. A escuta ao movimento cultural foi decisiva para construirmos um plano coerente com as realidades do nosso povo”, afirmou.