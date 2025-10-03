Acre registra 391 novos casos de câncer de mama em três anos e reforça importância da prevenção

No mês dedicado à conscientização e à prevenção do câncer de mama, os dados mais recentes reforçam a urgência do cuidado com a saúde. Entre 2023 e 2025, o Acre contabilizou 391 novos casos da doença, com predominância no público feminino. Em 2023, foram notificados 142 casos em mulheres e 2 em homens. No ano seguinte, o número alcançou 132 registros, sendo 130 femininos e 2 masculinos. Já em 2025, até o dia 1º de outubro, foram identificados 115 novos casos, 114 em mulheres e 1 em homem.

O câncer de mama permanece como o tipo mais frequente entre as mulheres no Brasil e no mundo, ainda que também possa atingir os homens em menor escala. A detecção precoce é determinante para aumentar as chances de cura, e práticas como o autoexame, a realização de consultas regulares e, sobretudo, a mamografia, configuram-se como ferramentas fundamentais nesse processo.

Em setembro, o Ministério da Saúde anunciou uma medida de grande impacto: a ampliação do acesso à mamografia para mulheres a partir dos 40 anos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Até então, o exame era oferecido prioritariamente para mulheres de 50 a 69 anos. A mudança representa um avanço significativo na política de prevenção e diagnóstico precoce, sobretudo diante do crescimento da incidência em faixas etárias mais jovens.

A gerente-geral da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) de Rio Branco, Kelci Araújo, destaca a relevância da medida:

“Esses números nos alertam para a necessidade de intensificar a prevenção e o diagnóstico precoce. A mamografia é um exame simples, mas capaz de salvar vidas, pois permite identificar a doença ainda em estágios iniciais, quando as chances de tratamento e cura são muito maiores. O fato de o SUS ter ampliado o acesso para mulheres a partir dos 40 anos é um passo fundamental, e aqui na Unacon estamos preparados para acolher e orientar todas as pacientes que necessitarem desse cuidado”.

No Acre, o fluxo para acesso ao exame é direto e acessível: mulheres a partir dos 40 anos devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, onde serão atendidas por um médico que, se necessário, realizará o encaminhamento para a mamografia no Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon), em Rio Branco.

Além da importância do rastreamento por meio da mamografia, especialistas reforçam que a adoção de hábitos de vida saudáveis como manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas regularmente e evitar o consumo de álcool e tabaco também contribui para reduzir os fatores de risco associados à doença.

O Outubro Rosa, mais do que uma campanha de mobilização, é um chamado à ação coletiva: para que mulheres e homens estejam atentos aos sinais do corpo, valorizem a prevenção e utilizem os serviços de saúde disponíveis como aliados na preservação da vida.

Ascom