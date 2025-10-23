Acre registra mais de 26 mil casos notificados de dengue; 14 municípios estão em nível alto de incidência

O Acre registra 26.852 casos notificados de dengue em 2025, segundo o boletim epidemiológico mais recente da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), atualizado até o dia 13 de outubro. Desse total, 7.120 casos foram confirmados, 18.488 descartados e outros 1.244 seguem em investigação.

De acordo com os dados, 14 municípios do estado apresentam alta incidência, com mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Nessa classificação estão Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Tarauacá, Marechal Thaumaturgo, Feijó, Manoel Urbano, Assis Brasil, Porto Acre, Bujari, Rio Branco, Capixaba e Epitaciolândia.

Outros quatro municípios, Sena Madureira, Xapuri, Senador Guiomard e Plácido de Castro, estão na faixa de média incidência, com índices entre 100 e 300 casos por 100 mil habitantes.

Já Jordão, Santa Rosa do Purus, Brasileia e Acrelândia figuram entre os municípios com baixa incidência, com até 100 casos por 100 mil habitantes.

Confira abaixo a tabela com os casos totais no estado: