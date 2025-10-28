28/10/2025
Acre regulamenta lei que garante apoio financeiro a filhos de mulheres vítimas de feminicídio

Para ter acesso ao auxílio, é necessário que o beneficiário tenha menos de 18 anos, resida no Acre e comprove situação de vulnerabilidade socioeconômica

O governo do Acre publicou o Decreto nº 11.778, que regulamenta a Lei nº 4.065, de 2022, responsável pela criação da Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs de Feminicídio. O texto define diretrizes e regras para a concessão de um auxílio-financeiro destinado a garantir apoio material básico a crianças e adolescentes que perderam as mães em decorrência desse tipo de crime.

Acre regulamenta lei que garante apoio financeiro a filhos de mulheres vítimas de feminicídio/Foto: Reprodução

De acordo com o decreto, o benefício será concedido mediante solicitação formal do representante legal do órfão, junto à Secretaria de Estado da Mulher (Semulher). Para ter acesso ao auxílio, é necessário que o beneficiário tenha menos de 18 anos, resida no Acre e comprove situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A norma estabelece ainda que o benefício não se aplicará em casos em que a criança ou adolescente seja adotado, já que a adoção altera a condição civil de filiação.

A execução da política ocorrerá de forma intersetorial e integrada, com participação de diferentes órgãos públicos e entidades da sociedade civil. A Semulher poderá firmar parcerias com secretarias estaduais, o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, conselhos tutelares e instituições privadas para assegurar a efetividade das ações.

O decreto também autoriza a Semulher a editar normas complementares que detalhem os procedimentos e critérios para concessão, manutenção e pagamento do auxílio.

