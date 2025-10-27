27/10/2025
Acre sedia 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo com apresentações acrobáticas e entrada gratuita

Evento acontece entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, em Rio Branco, com presença de pilotos de todo o país

O Acre será palco, entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, do 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo, evento que promete reunir apaixonados por aviação, esporte e tecnologia. Com entrada gratuita, o público poderá acompanhar apresentações de voos acrobáticos e exibições de diversos tipos de aeronaves em miniatura.

Entre as atrações confirmadas, estão o presidente da Confederação Brasileira de Aeromodelismo | Foto: Ascom

Durante os três dias de programação, pilotos de várias regiões do Brasil vão se reunir para mostrar o aeromodelismo como um esporte e hobby acessível a todos. O espaço contará ainda com praça de alimentação, arquibancada e estandes para visitação, transformando o evento em uma grande opção de lazer para toda a família.

A abertura oficial está marcada para o sábado, às 9h, com a presença do governador Gladson Camelí, do secretário de Esporte Ney Amorim e a execução do hino nacional pela banda da Escola Militar.

Entre as atrações confirmadas, estão o presidente da Confederação Brasileira de Aeromodelismo e o campeão de voo freestyle Gabriel Martinello, que vem do Paraná para participar do encontro.

Com uma variedade de aeromodelos desde jatos de alta performance até modelos simples de isopor, o evento promete encantar o público e despertar o interesse de novos praticantes.

A programação encerra-se no domingo (2), com apresentações especiais e homenagens aos participantes.

