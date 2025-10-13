13/10/2025
Acre sob alerta: Inmet prevê chuvas fortes e ventos de até 60 km/h a partir desta segunda-feira

O alerta é valido até a manhã de terça-feira. É importante destacar ainda que o domingo já conta com alerta amarelo, que pode evoluir para níveis mais altos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta amarelo de perigo para o estado do Acre, em relação às chuvas, para esta segunda-feira (13), que deve perdurar até a manhã de terça-feira (14). O aviso é válido para quase todo o estado do Acre. É importante destacar ainda que o domingo já conta com alerta amarelo, que pode evoluir para níveis mais altos.

Acre tem alerta de chuvas e ventos intensos para esta quarta-feira/ Foto: Reprodução

As temperaturas variam entre 22ºC e 36ºC. Já a umidade terá máxima de 95%, enquanto a mínima será de 35%. O alerta amarelo corresponde a ventos entre 40km/h e 60km/h. Já a quantidade de chuva, os valores variam entre 20mm e 30mm, podendo chegar até 50mm durante o dia.

Além disso, não é aconselhado, em casos de grandes ventanias, ficar próximo às árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda também podem causar acidentes, e os aparelhos eletrônicos devem, preferencialmente, ficarem desligados.

