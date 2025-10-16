Acre tem apenas 2% de crianças vacinadas contra a Covid-19, alerta Programa Nacional de Imunização

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, fez um alerta, em entrevista nesta quinta-feira (16), sobre a baixa adesão à vacinação contra a Covid-19 entre crianças menores de 5 anos no Acre.

Segundo ela, o estado registra apenas 2% de cobertura vacinal nessa faixa etária, o pior índice entre todos os grupos.

“A nossa pior cobertura vacinal é entre as crianças menores de 5 anos. Hoje o estado do Acre está com apenas 2% de cobertura vacinal nas crianças. Os pais se vacinaram, mas ainda têm receio em proteger os próprios filhos”, lamentou.

Renata explicou que, conforme as orientações atuais do Ministério da Saúde, a vacina contra a Covid-19 é de dose única para a população em geral que não pertence aos grupos prioritários. Já as crianças menores de 5 anos devem receber três doses, que compõem o esquema básico de imunização.

“É um calendário obrigatório para o menor de 5 anos, então a criança precisa iniciar a sua vida protegida com as três doses. E os grupos prioritários devem receber um reforço por ano”, destacou.

A coordenadora reforçou que a vacinação infantil é essencial para garantir proteção contra formas graves da doença e para manter o controle da circulação do vírus.

“Quem já vacinou em 2021, 2022 ou 2023 e não é grupo prioritário está protegido. Mas precisamos que os pais levem as crianças para iniciar e completar o esquema vacinal”, orientou.