Acre tem crescimento nas exportações e movimentou quase R$ 2 bilhões em seis anos

O Acre mantém uma trajetória de expansão econômica iniciada em 2019, com destaque para o crescimento das exportações e a consolidação do agronegócio como principal motor da economia estadual. Dados do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e do sistema ComexStat indicam que, entre 2019 e 2024, o estado movimentou mais de R$ 1,8 bilhão em exportações.

Somente em 2024, as vendas externas totalizaram R$ 527,4 milhões, o que representa um aumento de 90,6% em relação a 2023. No primeiro semestre de 2025, o Acre exportou US$ 57,9 milhões, registrando crescimento de 19,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Os principais produtos exportados foram soja, carne bovina, proteína suína, madeira e castanha-da-Amazônia, que juntos respondem por cerca de 90% da pauta exportadora. A soja ocupa o primeiro lugar, seguida pela carne bovina e pela castanha-do-brasil. Já as carnes bovina e suína representam 40% do total exportado, impulsionadas pela certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação, obtida em 2021.

Esse reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) permitiu ao estado acessar novos mercados e atrair investimentos superiores a R$ 200 milhões para modernização de frigoríficos e ampliação da produção de proteína animal. O resultado foi um salto nas exportações e na geração de empregos diretos e indiretos.

O secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, destaca que o crescimento é fruto da reestruturação do modelo produtivo e das políticas voltadas à diversificação econômica. “Até 2018, o agronegócio praticamente não existia no Acre. A partir de 2019, houve uma mudança estratégica que permitiu o fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis”, explicou.