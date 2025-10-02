Acre tem previsão de fortes chuvas, risco de tempestades e até granizo nesta semana, diz alerta

O Acre deve registrar volumes elevados de chuva acompanhados de tempestades, rajadas de vento e descargas elétricas até esta sexta-feira (3). A previsão é da plataforma Meteored, que também aponta risco para outros cinco estados: Rondônia, Amazonas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

De acordo com os meteorologistas, municípios acreanos como Sena Madureira podem acumular mais de 40 mm de chuva em apenas um dia, cenário que aumenta a possibilidade de alagamentos e quedas de energia. A formação de tempestades está associada à combinação entre altas temperaturas e grande disponibilidade de umidade na região.

Situação no Norte e no Sul

Além do Acre, Rondônia apresenta risco ainda maior nesta quinta-feira (2), enquanto o oeste do Amazonas deve ter acumulados expressivos, como em Amaturá, que também pode ultrapassar 40 mm.

No Sul do país, o tempo segue instável, com chuvas leves a moderadas que tendem a se intensificar. Áreas próximas a Curitiba podem superar os 65 mm de precipitação até sexta-feira, enquanto pontos isolados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem registrar mais de 50 mm.

Orientações à população

As autoridades recomendam que a população do Acre e das demais regiões em alerta acompanhe os boletins meteorológicos e adote medidas preventivas em áreas de risco. A previsão inclui rajadas de vento, descargas elétricas e, em alguns pontos, até queda de granizo.