02/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Acre tem previsão de fortes chuvas, risco de tempestades e até granizo nesta semana, diz alerta

A previsão é da plataforma Meteored, que também aponta risco para outros cinco estados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Acre deve registrar volumes elevados de chuva acompanhados de tempestades, rajadas de vento e descargas elétricas até esta sexta-feira (3). A previsão é da plataforma Meteored, que também aponta risco para outros cinco estados: Rondônia, Amazonas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Alerta é validado para esta semana/Foto: ContilNet

De acordo com os meteorologistas, municípios acreanos como Sena Madureira podem acumular mais de 40 mm de chuva em apenas um dia, cenário que aumenta a possibilidade de alagamentos e quedas de energia. A formação de tempestades está associada à combinação entre altas temperaturas e grande disponibilidade de umidade na região.

Situação no Norte e no Sul

Além do Acre, Rondônia apresenta risco ainda maior nesta quinta-feira (2), enquanto o oeste do Amazonas deve ter acumulados expressivos, como em Amaturá, que também pode ultrapassar 40 mm.

No Sul do país, o tempo segue instável, com chuvas leves a moderadas que tendem a se intensificar. Áreas próximas a Curitiba podem superar os 65 mm de precipitação até sexta-feira, enquanto pontos isolados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem registrar mais de 50 mm.

Orientações à população

As autoridades recomendam que a população do Acre e das demais regiões em alerta acompanhe os boletins meteorológicos e adote medidas preventivas em áreas de risco. A previsão inclui rajadas de vento, descargas elétricas e, em alguns pontos, até queda de granizo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost