Acre terá fim de semana de calor intenso acima de 37°C e ventos fortes, aponta previsão

O primeiro fim de semana de outubro será marcado por altas temperaturas em todo o Acre. Segundo o pesquisador Davi Friale, em publicação no site “O Tempo Aqui”, os termômetros poderão ultrapassar os 37ºC em alguns municípios. Apesar disso, a sensação térmica deve ser amenizada por ventos constantes e pela baixa umidade do ar.

A onda polar que chegou ao Estado na última quinta-feira (2) trouxe ar mais seco, favorecendo dias ensolarados, com presença de nuvens e clima abafado. “As chuvas, caso ocorram, serão passageiras e pontuais. A probabilidade de temporais, com chuvas fortes e ventanias, é muito baixa, mas não estão descartados”, destacou o meteorologista.

Um dos fatores que marcarão o fim de semana será a intensidade dos ventos. Friale prevê rajadas mais fortes no domingo (5), soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste. O fenômeno é consequência da formação de um centro de baixíssima pressão atmosférica na Argentina, para onde esses ventos convergem.

A previsão indica que o calor seguirá também na segunda-feira (6), quando haverá aumento da probabilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuva.