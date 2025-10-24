24/10/2025
Universo POP
Acre terá fim de semana de calor intenso sensação térmica acima de 36°C; veja previsão

As chuvas poderão ocorrer de forma isolada em alguns pontos do estado

O último fim de semana de outubro deve ser marcado pelo calor e pela alta umidade em todo o Acre. Segundo o pesquisador Davi Friale, do site O Tempo Aqui, os dias serão de sol entre nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas e localizadas, que podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas moderadas de vento.

Friale alerta para a possibilidade de pancadas de chuva mais fortes em pontos isolados do estado / Foto: ContilNet

“As temperaturas máximas à tarde vão oscilar entre 32 e 35 °C, enquanto as mínimas, nas primeiras horas do dia, devem variar entre 22 e 25 °C”, informou Friale. Apesar disso, o calor deve parecer ainda mais intenso por causa da umidade vinda do Atlântico. “A sensação térmica será de desconforto, dando a impressão de temperatura acima de 36 °C”, destacou o pesquisador.

Os ventos devem se manter fracos ou calmos na maior parte do tempo, com eventuais rajadas moderadas vindas do norte, além de variações de noroeste e nordeste.

Com o aumento da umidade e o calor típico da estação, Friale alerta para a possibilidade de pancadas de chuva mais fortes em pontos isolados do estado, especialmente no período da tarde e início da noite.

