10/10/2025
Acre terá fim de semana quente e com poucas chuvas, diz Friale; confira previsão completa

O estado terá dias de calor intenso até domingo, seguidos por instabilidade e aumento de chuvas a partir de segunda-feira

O pesquisador meteorológico Davi Friale publicou em seu site, “O Tempo Aqui”, a previsão para o fim de semana no Acre, Segundo ele, o sábado (11) e o domingo (12) serão marcados pelo calor e predomínio de sol em todo o estado.

Apesar das altas temperaturas, pancadas rápidas de chuva podem ocorrer em alguns pontos do estado, especialmente na região do Vale do Juruá.

As temperaturas máximas devem variar entre 34°C e 37°C | Foto: ContilNet

“Este fim de semana será quente, com predomínio de sol e nuvens, no Acre, mas pode chover rápido em alguns pontos do estado, principalmente no vale do Juruá. Não haverá, até domingo, condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de chuvas intensas”, afirma.

As temperaturas máximas devem variar entre 34°C e 37°C, enquanto as mínimas ficam entre 21°C e 24°C, principalmente nas primeiras horas do dia.

Os ventos soprarão de forma fraca a calma, com rajadas moderadas vindas do norte, podendo variar entre noroeste e nordeste. Essa mudança na direção dos ventos trará um efeito positivo para quem vive na capital.

“Com a mudança na direção dos ventos, a fumaça que paira na capital acreana começará, neste sábado, dia 11, a se deslocar para a Bolívia, onde os focos de incêndio imperam nestes dias. A partir de domingo, dia 12, a qualidade do ar fica boa em Rio Branco”, prevê.

Ainda segundo Friale, Acre terá dias de calor intenso até domingo, seguidos por instabilidade e aumento de chuvas a partir de segunda-feira, marcando uma transição no padrão climático regional.

 

