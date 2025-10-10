Acre terá fim de semana quente e com poucas chuvas, diz Friale; confira previsão completa

O pesquisador meteorológico Davi Friale publicou em seu site, “O Tempo Aqui”, a previsão para o fim de semana no Acre, Segundo ele, o sábado (11) e o domingo (12) serão marcados pelo calor e predomínio de sol em todo o estado.

Apesar das altas temperaturas, pancadas rápidas de chuva podem ocorrer em alguns pontos do estado, especialmente na região do Vale do Juruá.

“Este fim de semana será quente, com predomínio de sol e nuvens, no Acre, mas pode chover rápido em alguns pontos do estado, principalmente no vale do Juruá. Não haverá, até domingo, condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de chuvas intensas”, afirma.

As temperaturas máximas devem variar entre 34°C e 37°C, enquanto as mínimas ficam entre 21°C e 24°C, principalmente nas primeiras horas do dia.

Os ventos soprarão de forma fraca a calma, com rajadas moderadas vindas do norte, podendo variar entre noroeste e nordeste. Essa mudança na direção dos ventos trará um efeito positivo para quem vive na capital.

“Com a mudança na direção dos ventos, a fumaça que paira na capital acreana começará, neste sábado, dia 11, a se deslocar para a Bolívia, onde os focos de incêndio imperam nestes dias. A partir de domingo, dia 12, a qualidade do ar fica boa em Rio Branco”, prevê.

Ainda segundo Friale, Acre terá dias de calor intenso até domingo, seguidos por instabilidade e aumento de chuvas a partir de segunda-feira, marcando uma transição no padrão climático regional.