Acre vai receber primeiro lote de medicamento inovador para tratamento de câncer de mama pelo SUS

Primeiro lote com o medicamento Trastuzumabe Entansina tem previsão de chegada nesta sexta-feira (24) ao estado. Investimento do Ministério da Saúde é de R$ 159 milhões

Em pleno Outubro Rosa, o Acre está entre os primeiros estados do país a receber o Trastuzumabe Entansina, um medicamento de última geração incorporado recentemente ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do câncer de mama do tipo HER2-positivo, uma das formas mais agressivas da doença.

O Ministério da Saúde confirmou que 26 frascos do medicamento chegam ao estado nesta sexta-feira (24). A remessa faz parte do primeiro lote enviado ao Brasil — com 11.978 unidades — que desembarcou em Guarulhos (SP) no último dia 13. A distribuição será feita para as secretarias estaduais de saúde, que ficarão responsáveis por disponibilizar o tratamento conforme os protocolos clínicos.

Acre recebe primeiro lote de medicamento inovador para tratamento de câncer de mama pelo SUS/Foto: Reprodução

Segundo o Ministério, o Trastuzumabe Entansina representa um avanço histórico na oncologia pública brasileira, com potencial de reduzir em até 50% a mortalidade entre pacientes diagnosticadas com o subtipo HER2-positivo.

“É um avanço gigantesco para a oncologia nacional. Trata-se de uma medicação muito esperada pela nossa população e que muda a perspectiva de vida de muitas mulheres”, afirmou José Barreto, diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde.

O governo federal investiu R$ 159,3 milhões na compra de 34,4 mil frascos do medicamento, em versões de 100 mg e 160 mg. A negociação garantiu um preço cerca de 50% abaixo do valor de mercado, o que gerou economia de R$ 165,8 milhões aos cofres públicos.

Ao todo, serão quatro entregas até junho de 2026, com as próximas remessas previstas para dezembro de 2025, março e junho de 2026. A expectativa é atender 100% da demanda do SUS ainda em 2025, beneficiando mais de 1.100 pacientes em todo o país.

O novo medicamento é indicado para mulheres que ainda apresentam sinais da doença após a quimioterapia inicial, especialmente em casos de câncer de mama em estágio avançado.

Além do Trastuzumabe Entansina, o Ministério da Saúde também ampliará a oferta de outros medicamentos modernos, como os inibidores de ciclinas — abemaciclibe, palbociclibe e ribociclibe — voltados ao tratamento de casos avançados ou metastáticos.

Para agilizar o acesso, uma portaria que autoriza a compra descentralizada desses medicamentos será publicada ainda neste mês, permitindo que estados e municípios adquiram diretamente os insumos, com financiamento federal.

