Acre vira cenário de game de ação com dinossauros em novo jogo que estreia no Xbox

Entre os dias 20 e 24 de outubro será intensa para os fãs de jogos no Xbox, com mais de 50 títulos chegando às plataformas da marca. Entre os lançamentos estão jogos do Game Pass, produções brasileiras, adaptações de franquias cinematográficas, continuações aguardadas e remakes de clássicos.

Entre os destaques está Ninja Gaiden 4, disponível a partir de 20 de outubro no Game Pass. A franquia de hack & slash retorna com uma aventura que mistura tradição e inovação, oferecendo combates intensos e estilo visual marcante. Os jogadores que adquirirem na pré-venda poderão desbloquear o visual Dark Dragon Descendant de Yakumo no lançamento.

Outro destaque é o jogo brasileiro Acre Crisis, que chega em 23 de outubro, otimizado para Xbox Series X|S. Ambientado em 1992 na região amazônica do Acre, o título traz uma história inspirada na clássica franquia japonesa Dino Crisis, da Capcom. Os jogadores acompanham uma brigada de operações especiais da Polícia Militar do Brasil enviada para investigar mortes misteriosas e avistamentos de criaturas criptozoológicas, mas que acaba encurralada em uma selva infestada por dinossauros famintos.

Também chega em 23 de outubro PowerWash Simulator 2, disponível no Game Pass, otimizado para Xbox Series X|S e Xbox Play Anywhere. O jogo convida os jogadores a limpar manchas e sujeira em novos locais, como Sponge Valley, Power Falls e Lubri City, além de explorar uma campanha totalmente nova em Muckingham.