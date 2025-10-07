Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

A noite foi tensa em “A Fazenda 17”. Uma briga entre Carol Lekker e Rayane Figliuzzi movimentou as redes sociais e gerou uma onda de pedidos pela expulsão da Miss Bumbum, após ela cuspir duas vezes no rosto da namorada de Belo durante uma discussão acalorada.
A confusão começou quando Rayane, que ocupa o posto de fazendeira da semana, decidiu interferir na organização da horta, função que havia sido delegada a Carol. A atitude não agradou e rapidamente as duas começaram a trocar farpas.
“Ela veio para jogar água nos outros, meteu a mão na minha cara”, reclamou Carol, visivelmente irritada. “Você não sabe o que é meter a mão na cara, lá fora eu te ensino”, rebateu Rayane. A discussão se intensificou com insultos pessoais. Carol acusou a rival de mentir sobre situações passadas e fez comentários ofensivos sobre sua aparência e vida pessoal.
“O que você tem é só um corpo inchado de anabolizante e suas mentiras. Essa mulher é baixa”, disparou a Miss Bumbum. No auge da briga, Carol cuspiu no rosto de Rayane, que reagiu imediatamente. “Vai agredir agora? Esse tipo de pessoa!”, disse Rayane, enquanto Carol repetia o gesto. “Cuspo e vou cuspir de novo!”, respondeu a peoa.
A cena gerou forte repercussão nas redes sociais, com internautas pedindo a expulsão imediata de Carol Lekker por considerar a atitude uma agressão física. “Cospe, cospe na minha cara! Mostra o tanto que você é um lixo!”, gritou Rayane no momento da confusão.
A produção de “A Fazenda 17” ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas a briga segue entre os assuntos mais comentados nas redes nesta terça-feira (8).