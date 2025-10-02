02/10/2025
Universo POP
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17

Acreana de 20 anos marca presença em todas as passarelas da semana de moda de Milão; confira

Confira a coluna da jornalista Beth Passos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A semana de moda de Milão parou o mundo para mostrar o que será tendência nos próximos seis meses. A belíssima acreana Bianca Martinello, de 20 anos, marcou presença em todas as passarelas representada pela agência NASS Model.

Aniversariante de setembro, Susie Elizabeth Lamas celebrou a chegada dos 54 anos apresentando uma bela trajetória de vida.

Além do serviço público, ela criou sua própria empresa de treinamentos, lançou dois livros — um deles premiado pelo Ranking Brasil — e passou a integrar a maior liga de Mulheres Escritoras em prol de vítimas de violência.
Com o segundo livro, foi homenageada pela Câmara de Vereadores do Estado de São Paulo ao lado de 49 mulheres coautoras. Também lançou o prêmio no Acre, tornando-se closer de vendas de palestrantes de várias referências no Brasil. Fez parcerias com institutos em São Paulo, pelos quais realiza treinamentos diferenciados para líderes e equipes, com a coleção exclusiva “Jogos da Descoberta”, disponível apenas para os estados do Acre e Rondônia.

O aniversário da jornalista Kelly Kley foi celebrado com encontro de amigos no Bahrem Burger & Grill, em Rio Branco.

A bacharel em Design de Moda e estilista acreana Dheymm Morais – pós-graduada em moda e sustentabilidade – apresentou sua coleção Renascer no primeiro workshop promovido pelo Sebrae/Acre para empresas locais.

A educadora Sílvia Estela Favale arrancou a folha do calendário com um belo ensaio fotográfico.

A ACOS – Associação dos Colunistas Sociais do Acre realizou confraternização dos aniversariantes de agosto com um jantar especial no restaurante Point do Pato, preparado pela chef Socorro Jorge.

FOTO 15

Online

  • O decreto que ampara os filhos vítimas de feminicídio no Acre entrará em vigor no início de 2026, impulsionado pelo aumento alarmante da violência contra a mulher.
    O Estado ocupa o segundo lugar no Brasil em assassinatos de mulheres, o que reforça a urgência de leis mais severas contra criminosos que agem de forma cruel e confiam na brandura da Justiça.
    Ao menos para angariar votos nas próximas eleições, senhores políticos acreanos, defendam a integridade física e mental das mulheres.

  • Uma mulher jovem ter a vida ceifada diante das filhas é uma dor imensa de saber — imagine viver essa experiência. Cuidemos uns dos outros.

  • Discurso histórico: o de Edson Fachin em sua posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Suas palavras despertam esperança de que a instituição retome o papel de colegiado — compromisso reafirmado em diversos trechos — e deixe de ser constituída por “onze ilhas”. A conferir!

  • Quando o pobre entra no orçamento e o rico no imposto de renda, o país ganha em dignidade.

  • O Parlamento brasileiro, as Assembleias Legislativas e a Câmara Distrital seguem totalmente divorciados dos interesses do povo.

  • D. Elizabeth, terapeuta:
    “Ah, Beth! Não dá pra viver nesse (novo) mundo sem tomar um remedinho.”
    Ai, meus sais!

  • Pintou mesmo um clima na ONU?!

  • Tratamos o Instagram como álbum de fotografias, mas esquecemos que é comércio, business. É como uma avenida movimentada em uma grande cidade, com os perigos que isso traz.
    Cabe refletir: expor crianças nessa “cidade” serve a quem?
    Em tempos de inteligência artificial, o que pode acontecer com a minha foto, a sua foto e a do seu filho? Dá um desânimo, não é? Pois é.

  • “Ligue-se no som das torneiras que roncam, na descarga dos banheiros, nos latidos dos cachorros, no vento que bate na janela, nos grilos, nos sapos, no tom dos motores dos carros… Tudo é som!” — Hermeto Pascoal

  • Os encontros de Donald Trump terminam como Chamberlain saiu do Tratado de Munique: iludido e como figura coadjuvante.

  • Alguns temas mobilizam fortemente a sociedade e, devido à polarização, há sempre dois extremos absolutamente convencidos de que sua versão é a correta.
    Independentemente de que lado estejam, evitem verdades absolutas — a menos que tenham prova irrefutável de que se trata da verdade.

Assim, na disputa entre pauta de costumes versus pauta identitária, esqueçam o chavão “mulher XX, homem XY”.

Em termos de sexo biológico, há mais de uma centena de variações genéticas. Algumas são incapacitantes, outras têm pouquíssimas repercussões físicas e são diagnosticadas tardiamente.

São raras, é verdade, mas essas pessoas existem.

Portanto, ao criticar alguém ou um grupo por suas escolhas sexuais, evitem o velho chavão “mulher XX, homem XY”.

Primeiro, porque escolha nada tem a ver com genética.

Segundo, porque a premissa está equivocada. Entre as inúmeras variações conhecidas, há, sim, homens XX e mulheres XY.

  • Ipês amarelos, rosas e alguns brancos
    Após longo e tenebroso inverno,
    as cores e os calores florescem.
    Ainda no primeiro dia de outubro,
    um lapso de momento.
    Bem-vindas, flores e amores.
    O inverno se vai, a primavera ainda acontece por aqui.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost