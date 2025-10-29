29/10/2025
Acreana é anunciada como pré-candidata ao Senado de Rondônia pela Rede

O lançamento oficial da pré-candidatura está previsto para ocorrer ainda nesta semana, em Porto Velho

A Rede Sustentabilidade confirmou a pré-candidatura da indigenista acreana Neidinha Suruí ao Senado Federal por Rondônia. Reconhecida nacional e internacionalmente por sua trajetória em defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Neidinha é considerada uma das principais vozes do movimento socioambiental na região Norte.

Neidinha será candidata por Rondônia/Foto: Reprodução

Nascida em Plácido de Castro (AC), Ivaneide Bandeira Cardozo, nome de batismo de Neidinha Suruí, é formada em História, mestre e doutoranda em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia (UFRO). Há cinco décadas atua em prol da floresta e das comunidades tradicionais, sendo a primeira mulher da Fundação Nacional do Índio (Funai) a trabalhar com grupos indígenas isolados.

A indigenista é fundadora da Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, organização criada em 1992 e que hoje atua junto a mais de 50 etnias indígenas em Rondônia. A entidade desenvolve projetos de reflorestamento, fortalecimento cultural, segurança alimentar e proteção territorial em áreas ameaçadas pelo avanço do desmatamento e da grilagem.

Neidinha já enfrentou ameaças de morte de madeireiros e garimpeiros por denunciar invasões em terras indígenas e integrar o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos do governo federal. Sua história inspirou documentários e reportagens internacionais. Em 2024, Neidinha foi premiada pelo portal UOL com o 2º Prêmio Ecoa, na categoria “Causadores”, em reconhecimento à sua atuação na defesa da floresta e dos povos indígenas.

O lançamento oficial da pré-candidatura está previsto para ocorrer ainda nesta semana, em Porto Velho (RO), com a presença de lideranças ambientais, indígenas e representantes da sociedade civil.

O partido aposta em sua trajetória como símbolo de resistência, ética e compromisso ambiental, em um cenário onde a pauta socioambiental volta a ganhar centralidade no debate nacional.

