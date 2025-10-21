21/10/2025
Acreano denuncia extravio de mala e passa mais de 14 horas só com a roupa do corpo em voo da Azul

Produtor cultural passa mais de 14 horas sem sua mala e compartilha experiência com seguidores

O acreano Christian Moraes, Mestre em Artes Cênicas e produtor cultural, relatou problemas durante sua viagem aérea de Confins para Brasília, envolvendo a companhia Azul. Segundo ele, sua mala foi extraviada, gerando transtornos e desgaste emocional.

rodutor cultural passa mais de 14 horas sem sua mala e compartilha experiência com seguidores/Foto: Redes Socais

 Christian contou que chegou à capital federal à meia-noite e sua bagagem não apareceu, mesmo após a chegada de dois voos em Confins: “Eles não sabem onde está a minha mala. Já estou desde meia-noite com a roupa do corpo e não conseguem resolver meu problema. É inadmissível”.

Ele ainda relatou a dificuldade de localizar a bagagem e a demora para a entrega: “Disseram que localizaram a mala em Confins, mas só vai chegar no voo às 14h40. Estou quase 20 dias fora de casa e não tive problema nenhum em conexões anteriores, nem na Gol, nem na TAM, mas essa Azul veio para complicar”.

Acreano ficou apenas com a roupa que estava vestido/Foto: Redes Socais

Christian aproveitou para alertar outros passageiros sobre o risco de extravio: “Marquem em Azul, não despachem bagagem. A companhia precisa melhorar, não conseguem sequer localizar uma mala identificável”.

