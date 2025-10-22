Acreano é flagrado carregando 10 pneus em bicicleta e surpreende: “Exemplo de superação”

Um vídeo curioso chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (22), ao mostrar um acreano transportando 10 pneus empilhados em uma bicicleta, no bairro Bosque, em Rio Branco. Um dos pneus foi apoiado sobre as costas, mas ainda assim ele carregava a bicicleta com os 9 restantes, surpreendendo ainda mais.

A cena, gravada por Edson Marangoni, surpreendeu quem passava pelo local. O homem, com equilíbrio e esforço, conduzia a bicicleta lentamente pela rua, levando a pilha de pneus sem qualquer apoio adicional.

Impressionado com o que viu, Edson decidiu compartilhar o registro nas redes sociais, acompanhado de uma mensagem de admiração. “Símbolo de força deste acreano. Ele reinventou a bicicleta, transformando-a em ferramenta de sustento, orgulho e exemplo de superação”, escreveu o autor do vídeo.

O homem representa a realidade e a criatividade de quem enfrenta as dificuldades do dia a dia com determinação.

Veja o vídeo: