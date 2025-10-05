05/10/2025
Acreano mostra panelas da esposa brilhando e vídeo viraliza nas redes sociais; assista

O vídeo rapidamente viralizou, rendendo elogios ao capricho da mulher e à atitude do marido por reconhecer o esforço da esposa

Edileilson, morador de Brasiléia, no Acre, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo das panelas de sua esposa completamente limpas e brilhando. No registro, ele elogiou o cuidado da companheira e comentou: “Ela é zelosa, graças a Deus. Aqui quase toda semana ela pega um Bróbril e dá uma areada nelas.”

O vídeo rapidamente viralizou, rendendo elogios ao capricho da mulher e à atitude do marido por reconhecer o esforço da esposa.

Veja o vídeo:

Internautas reagiram de diferentes formas. Muitos destacaram a importância do reconhecimento dentro de casa e parabenizaram o casal pela dedicação. Outros levaram a situação com bom humor, dizendo que preferem panelas pretas para não precisar “ariar”, enquanto alguns apontaram que o cuidado excessivo com utensílios não deve se sobrepor ao autocuidado.

