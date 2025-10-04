Acreano operado com ajuda de Gusttavo Lima recebe alta e tem volta para o Acre autorizada

Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, conhecido como Bruninho, recebeu alta hospitalar e está autorizado a retornar para Cruzeiro do Sul, no Acre, após passar por uma cirurgia de implante de marca-passo cerebral no Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre (RS). O procedimento, realizado em setembro, teve como objetivo reduzir as crises de epilepsia que o garoto enfrenta desde a infância.

Na última sexta-feira (3), Bruninho voltou ao hospital para retirar os pontos da cirurgia e passar por uma recalibragem do dispositivo, chamado DBS (estimulação cerebral profunda). O neurocirurgião responsável, Paulo Franceschini, ajustou a estimulação do equipamento de 1,5 para 2, na tentativa de ampliar o efeito terapêutico. Segundo ele, o tratamento é gradual e deve apresentar resultados progressivos.

A família celebrou o avanço. O pai de Bruninho, o dentista Marcus Vinicius Girado Teixeira, relatou ao AC24h que o filho está reagindo bem ao processo pós-cirúrgico. “O neurocirurgião ativou um pouco mais forte a terapia. Ele fez o pós-cirúrgico, retirou os pontos e aumentou a estimulação para melhorar ainda mais. O Bruno ainda tem algumas crises, mas bem leves. Agora já está há três dias sem convulsões, o que nos enche de esperança”, disse.

Marcus explicou que recebeu orientação para manejar o controlador do aparelho, semelhante a um celular, que se conecta à bateria implantada no tórax do menino e envia estímulos para os eletrodos no cérebro. “O doutor Paulo me ensinou a usar. Tenho um nível de segurança que posso aumentar conforme ele me orientar. É um tratamento longo, que junto com as medicações vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para ele”, afirmou.

A expectativa da família é retomar a rotina em Cruzeiro do Sul. No momento, não há previsão de retorno a Porto Alegre, já que os ajustes podem ser feitos em casa, sob a supervisão do pai.

Bruninho nasceu com uma mutação genética rara, associada ao gene KCNQ5, além de apresentar espectro autista severo. As crises convulsivas, que eram diárias e intensas, motivaram a realização da cirurgia. O custo de aproximadamente R$400 mil foi coberto parcialmente por decisão judicial que obrigou o plano de saúde a custear o procedimento. O restante contou com o apoio do cantor Gusttavo Lima e de uma vaquinha organizada em Cruzeiro do Sul.

O envolvimento do cantor aconteceu em julho deste ano, durante sua apresentação na Expoacre Juruá. Ao tomar conhecimento da situação de Bruninho, ele anunciou no palco que iria colaborar com o tratamento. A iniciativa sensibilizou moradores da região, que também se mobilizaram para ajudar.

Agora, com a alta hospitalar, a família acredita que o menino poderá ter mais estabilidade no controle das crises e maior qualidade de vida. “É um passo muito importante para todos nós. O Bruno está bem, e nossa esperança é que, aos poucos, ele possa ter uma vida com menos limitações”, reforçou o pai.