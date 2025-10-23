Acreanos poderão acessar até R$30 mil para reformar suas casas com novo programa do governo Lula

Milhares de famílias do Acre serão contempladas com o programa Reforma Casa Brasil, lançado nesta semana pelo governo federal para ampliar o acesso ao crédito destinado à melhoria de moradias. A iniciativa prevê investimento de R$30 bilhões em todo o país e tem como meta reduzir o déficit habitacional e impulsionar a economia por meio do setor da construção civil.

No estado, a expectativa é de que o programa estimule a geração de empregos e o aumento da demanda por materiais de construção, serviços técnicos e mão de obra especializada. A partir do dia (3), os acreanos poderão solicitar o crédito de forma online, pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo do banco.

Os recursos poderão ser utilizados para compra de materiais de construção, pagamento de profissionais e elaboração de projetos técnicos, voltados principalmente para imóveis residenciais. Casas com pequenos comércios também poderão ser contempladas.

O financiamento será parcelado em até 60 meses, com taxas de juros e limites de crédito definidos conforme a renda familiar: Faixa 1 – renda de até R$3.200: juros a partir de 1,17% ao mês, com crédito entre R$5 mil e R$30 mil; Faixa 2 – renda entre R$3.200,01 e R$9.600: juros a partir de 1,95% ao mês, com valores variáveis de acordo com a renda; Faixa 3 acima de R$9.600: condições especiais, com créditos de R$30 mil a R$1,125 milhão e prazos de até 180 meses.

Cada família poderá ter apenas um financiamento ativo por vez, e o valor das parcelas será limitado a 25% da renda mensal. O programa busca atender principalmente famílias de baixa e média renda, fortalecendo a política habitacional e promovendo melhorias nas condições de moradia em todas as regiões do país.