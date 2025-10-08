Acreanos precisam de até 8 meses de trabalho para pagar a CNH, diz levantamento nacional

Moradores do Acre estão entre os brasileiros que mais demoram para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com um levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), uma família acreana pode levar até oito meses e meio de trabalho para reunir o valor necessário para o documento, caso reserve 30% da renda mensal para esse fim.

O estudo mostra que o Acre figura ao lado da Bahia como um dos estados onde o custo da CNH mais pesa no orçamento. Já no Maranhão e no Amazonas, o tempo estimado é de cerca de sete meses. A análise toma como base o critério de referência da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que considera saudável comprometer até 30% da renda mensal com metas financeiras, como quitar dívidas ou financiar bens e serviços.

A desigualdade regional de renda é o principal fator que explica essa diferença. Enquanto o Distrito Federal, com renda domiciliar média de aproximadamente R$ 3,5 mil, exige apenas um mês de comprometimento para bancar o processo de habilitação, estados do Norte e Nordeste — incluindo o Acre — têm rendas médias inferiores a R$ 1,5 mil e menor número de motoristas habilitados.

Segundo a Senatran, o Acre e outros estados da região Norte possuem entre 1 mil e 2 mil condutores habilitados para cada 10 mil habitantes, número bem abaixo do registrado em regiões mais ricas do país. O custo elevado do processo, somado à renda mais baixa, torna o acesso à CNH um desafio para grande parte da população.