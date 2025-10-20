20/10/2025
Universo POP
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17
Mãe de Virgínia reage a Zé Felipe encantado por Ana Castela e apaga curtida após repercussão
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre

Acusações contra príncipe Andrew serão examinadas “de maneira apropriada”, diz fonte real

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
acusacoes-contra-principe-andrew-serao-examinadas-“de-maneira-apropriada”,-diz-fonte-real

Segundo a agência de notícias inglesa Reuters, as alegações contra o príncipe Andrew, que afirmam que o mesmo teria tido ajuda de um policial para desacreditar Virginia Giuffre, a mulher que o acusou de abusar sexualmente dela quando era adolescente, devem ser examinadas adequadamente, de acordo com uma fonte da realeza nesta segunda-feira (20/10).

O monarca anunciou na última sexta-feira (17/10), que deixaria seu título de duque de York e outras honrarias após ter seu nome frequentemente ligado ao falecido agressor sexual norte-americano Jeffrey Epstein, e receber constantes críticas sobre seu comportamento.

Veja as fotos

Reprodução
Virginia Giuffre e EpsteinReprodução
Reprodução
Virginia GiuffreReprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
príncipe AndrewReprodução
Príncipe Andrew
Príncipe Andrew

Leia Também

Já no domingo (19/10), a polícia de Londres afirmou que estava “investigando ativamente” as alegações de uma reportagem do jornal Mail on Sunday de que Andrew havia pedido a um de seus agentes de proteção pessoal, em 2011, para obter informações sobre Giuffre. Uma fonte do Palácio de Buckingham revelou ainda que tais alegações devem ser examinadas “de maneira apropriada”.

Um livro de memórias póstumas de Giuffre deve ser lançado essa semana, e conta com novas acusações contra o irmão mais novo do rei Charles. Em “Nobody’s Girl” (Garota de Ninguém), obtido pela BBC antes da publicação, Virginia descreveu três supostos encontros com Andrew, com detalhes de encontros em Londres, Nova York e na ilha particular de Epstein.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost