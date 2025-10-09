Acusado de agredir a esposa é preso após tentar fugir da Justiça no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, cumpriu, na manhã desta quinta-feira (9), um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal do município. A ordem judicial foi emitida contra um homem investigado por lesão corporal no âmbito doméstico contra sua companheira.

Segundo o delegado Marcílio Laurentino, responsável pela ação, o acusado estava sendo procurado pela Justiça para fins de instrução processual, mas havia mudado de endereço sem comunicar o Judiciário, motivando a expedição do mandado de prisão.

“O Poder Judiciário já estava à procura do investigado, e assim que a Polícia Civil tomou conhecimento da ordem judicial, realizamos diligências imediatas que resultaram na sua prisão. O homem foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça”, declarou o delegado.

O preso será apresentado em audiência de custódia nesta sexta-feira (10), quando serão definidas as medidas judiciais cabíveis.