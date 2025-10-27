Acusado de assassinar esposa com 14 facadas e ferir a filha tem prisão preventiva decretada

Luiz Henrique, de 44 anos, foi preso em flagrante na noite do último sábado (25), em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A prisão preventiva foi decretada por ele ser o principal suspeito do assassinato de Maria Luceleide, de 57 anos.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo caso, o homem confessou o crime durante depoimento prestado no mesmo dia. O pedido de prisão preventiva foi elaborado pela autoridade policial e aceito pela Justiça.

A Polícia Civil informou que o caso já está completamente elucidado. “Esse caso já está esclarecido. Agora é apenas questão de juntar os laudos de crime e cadavérico”, afirmou o delegado.

Entenda o caso

Este é o 11º feminicídio registrado no Acre em 2025. Maria Luceleide foi morta a facadas, e o principal suspeito é o companheiro, que foi localizado e preso após buscas na região onde ocorreu o crime.

Além de ser acusado de assassinar a companheira, Luiz Henrique também tentou ferir a filha da vítima, que tentou intervir para defender a mãe.

O crime aconteceu em uma área de mata no bairro Remanso, durante uma discussão do casal. A briga continuou dentro do quarto, onde o agressor aplicou um “mata-leão”, tentando asfixiar a vítima, e em seguida desferiu vários golpes de faca, provocando sua morte.

Maria Luceleide morreu no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O suspeito foi encontrado pela Polícia Militar após fugir para uma área de mata.