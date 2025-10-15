Acusado de matar jovem com tiro na cabeça no interior do Acre tem habeas corpus negado

Washington Santos da Silva, preso em julho deste ano por agentes da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, teve pedido de habeas corpus negado pela Justiça do Acre. A decisão foi proferida pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em sessão online realizada nesta quarta-feira (15).

No recurso, a defesa solicitava a revogação da prisão preventiva, alegando que não estariam mais presentes os requisitos que justificam a medida. Além disso, argumentou que Washington Santos é primário e possui residência fixa.

Washington Santos é investigado, junto com um adolescente, pelo assassinato de Diego Feitosa Sampaio, ocorrido no dia 1º de abril deste ano, na Travessa Ipê, no Recanto dos Buritis. Além do homicídio, o réu também foi denunciado por corrupção de menores e integração a organização criminosa.

O relator do caso, desembargador Samoel Evangelista, negou o pedido. Em sua decisão, destacou que: “É certo que os atributos pessoais positivos são importantes e devem ser perseguidos por todo cidadão. No entanto, eles não se prestam para acobertar crimes e nem para assegurar a impunidade.”

O voto do relator foi acompanhado pelos demais magistrados, mantendo a prisão preventiva do acusado.