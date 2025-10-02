02/10/2025
Acusado de matar professor dá detalhes do crime, chora e diz estar ‘morto por dentro’

O corpo foi localizado nesta quarta-feira (1º) em uma cova rasa, quase uma semana após o desaparecimento

O monitorado por tornozeleira eletrônica Victor Oliveira da Silva, de 27 anos, falou sobre a morte do professor Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Régis”, que foi morto por asfixia mecânica, resultado de um golpe de “mata-leão”. O corpo foi localizado nesta quarta-feira (1º) em uma cova rasa, quase uma semana após o desaparecimento.

Acusado deu detalhes do crime durante depoimento na delegacia/Foto: Reprodução

Um vídeo gravado dentro da delegacia, logo após Vitor ser preso, revela alguns detalhes que ele mesmo mandou fazer com a vítima após o homicídio.

ASSISTA:

