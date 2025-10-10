10/10/2025
Acusado de violência contra a mulher é preso em Rodrigues Alves

O preso será apresentado em audiência de custódia nesta sexta-feira, 10, onde serão definidas as medidas judiciais cabíveis

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, deu cumprimento, na manhã desta quinta-feira, 9, a um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal do município, em desfavor de um homem investigado por crime de lesão corporal no âmbito doméstico contra sua companheira.

Acusado de violência contra a mulher é preso em Rodrigues Alves | Foto: Reprodução

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, que coordenou a ação, o acusado era procurado pela Justiça para fins de instrução processual, mas havia mudado de endereço sem comunicar ao Judiciário, o que motivou a expedição do mandado de prisão.

“O Poder Judiciário já estava à procura do investigado, e assim que a Polícia Civil tomou conhecimento da ordem judicial, realizamos diligências imediatas que resultaram na sua prisão. O homem foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça”, afirmou o delegado.

O preso será apresentado em audiência de custódia nesta sexta-feira, 10, onde serão definidas as medidas judiciais cabíveis.

