A Polícia Civil investiga um suposto desvio de cerca de R$ 30 milhões em uma agência bancária da cidade. Informações preliminares indicam que mais de 30 clientes registraram boletins de ocorrência após perceberem movimentações irregulares em suas contas.

Segundo relatos, os valores retirados variam de dezenas de milhares até 2 milhões de reais por cliente. Um dos correntistas informou que a fraude começou a ser percebida no início da semana, quando a agência teria restringido o atendimento.

O gerente de investimentos apontado como responsável pelo suposto desvio, que atuava na cidade há aproximadamente um ano e oito meses, não foi localizado até o momento. Relatos indicam que ele desapareceu após os primeiros questionamentos surgirem.

Clientes afirmam que dependiam dos valores para manter empresas, propriedades rurais e investimentos familiares. Muitos só descobriram o rombo recentemente, ao procurar a agência e perceber que outros correntistas também haviam sido afetados.

A delegacia de Sena Madureira registra os boletins de ocorrência e a investigação segue em andamento. A expectativa é que representantes do banco sejam convocados para prestar esclarecimentos, e que medidas de reparação sejam adotadas para os clientes afetados.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do gerente de investimentos. A Polícia Civil mantém o caso em sigilo enquanto apura os fatos. Se confirmada, a quantia envolvida representa um dos maiores supostos desvios financeiros registrados na cidade.

Com informações do Yaco News