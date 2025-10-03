03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Acusado teria deixado rombo de R$ 30 milhões após desvios em agência bancária no Acre

Informações preliminares indicam que mais de 30 clientes registraram boletins de ocorrência após perceberem movimentações irregulares em suas contas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil investiga um suposto desvio de cerca de R$ 30 milhões em uma agência bancária da cidade. Informações preliminares indicam que mais de 30 clientes registraram boletins de ocorrência após perceberem movimentações irregulares em suas contas.

Um dos correntistas informou que a fraude começou a ser percebida no início da semana/Foto: Reprodução

Segundo relatos, os valores retirados variam de dezenas de milhares até 2 milhões de reais por cliente. Um dos correntistas informou que a fraude começou a ser percebida no início da semana, quando a agência teria restringido o atendimento.

O gerente de investimentos apontado como responsável pelo suposto desvio, que atuava na cidade há aproximadamente um ano e oito meses, não foi localizado até o momento. Relatos indicam que ele desapareceu após os primeiros questionamentos surgirem.

Clientes afirmam que dependiam dos valores para manter empresas, propriedades rurais e investimentos familiares. Muitos só descobriram o rombo recentemente, ao procurar a agência e perceber que outros correntistas também haviam sido afetados.

A delegacia de Sena Madureira registra os boletins de ocorrência e a investigação segue em andamento. A expectativa é que representantes do banco sejam convocados para prestar esclarecimentos, e que medidas de reparação sejam adotadas para os clientes afetados.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do gerente de investimentos. A Polícia Civil mantém o caso em sigilo enquanto apura os fatos. Se confirmada, a quantia envolvida representa um dos maiores supostos desvios financeiros registrados na cidade.

Com informações do Yaco News

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost