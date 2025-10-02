Acusados de matar sobrinho-neto de Marina Silva serão julgados pelo Tribunal do Júri

Dois detentos apontados como autores do assassinato de Cauã Nascimento Silva, sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente Marina Silva, irão enfrentar julgamento popular. A decisão é do juiz Fábio Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, que reconheceu a existência de provas suficientes para levar o caso ao plenário.

De acordo com o processo, Denis da Rocha Tavares e André de Oliveira Silva respondem por homicídio qualificado (por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), além de associação criminosa. A investigação indica que Cauã teria sido alvo de represália após ser visto pichando iniciais de uma facção rival.

O crime aconteceu em 6 de fevereiro de 2024, dentro da residência do jovem, localizada no bairro Taquari, em Rio Branco. Armado com uma pistola calibre .40, o executor efetuou vários disparos e fugiu em seguida em uma motocicleta.

As prisões ocorreram meses depois: André foi localizado em setembro pela Delegacia de Homicídios, enquanto Denis acabou detido pela Polícia Militar. O episódio, marcado pelo envolvimento de organizações criminosas e pela ligação familiar da vítima com uma autoridade federal, repercutiu intensamente na capital acreana. A data do julgamento ainda será marcada pela Justiça.