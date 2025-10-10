Adailton Cruz cobra mais segurança e celebra avanços na proteção de profissionais de saúde e pacientes

O deputado Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), promoveu na manhã desta sexta-feira (10) uma audiência pública dedicada a discutir políticas de combate à violência contra os profissionais de saúde. O evento foi proposto pelo parlamentar e aprovado por meio do Requerimento nº 104/2025.

O debate reuniu profissionais de saúde, gestores de unidades e representantes da segurança pública do Estado, que discutiram os desafios enfrentados diariamente por trabalhadores que têm sido vítimas de agressões físicas e verbais no exercício de suas funções. Entre os temas tratados, destacaram-se estratégias para fortalecer a segurança nos locais de trabalho e garantir condições dignas de atendimento à população.

Durante a audiência, o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Gaia, anunciou a extensão do sistema de botão de pânico — já utilizado em casos de violência doméstica e em unidades escolares — para as unidades de saúde, garantindo uma resposta mais rápida das viaturas em situações de emergência.

Para Adailton Cruz, a implantação do botão de pânico representa um avanço histórico na proteção dos profissionais de saúde. O deputado reforçou ainda a necessidade do retorno da guarnição da Polícia Militar ao pronto-socorro, medida que visa reduzir riscos de agressões em atendimentos de alta complexidade.

O parlamentar cobrou também o cumprimento da Lei nº 4.156, de 9 de agosto de 2023, de sua autoria, que estabelece medidas protetivas e procedimentos de segurança para contrapor a violência contra os servidores da saúde. “É nosso dever garantir que quem cuida da vida esteja protegido e possa exercer suas funções com segurança e dignidade”, afirmou Adailton Cruz.

A audiência pública marca mais um passo na luta pela valorização e proteção dos profissionais de saúde no Acre, fortalecendo políticas públicas que colocam o cuidado e a segurança como prioridades para toda a população.