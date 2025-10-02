02/10/2025
Universo POP
Adailton Cruz denuncia descaso e precariedade na saúde municipal de Rodrigues Alves

Mesmo cumprindo carga horária de 40 horas semanais, os servidores ainda precisam levar prontuários para casa para alimentar o sistema

O deputado estadual Adailton Cruz denunciou nesta quinta-feira (2) a situação crítica enfrentada pelos servidores da saúde em Rodrigues Alves, marcada por atrasos salariais, precariedade das unidades e condições de trabalho precárias.

Adailton Cruz denunciou o caso de descaso com os profissionais da saúde/Foto: Assessoria

Segundo os profissionais, além dos salários atrasados, faltam transporte, alimentação adequada e até água potável, e muitas unidades estão em condições insalubres. Na zona rural, os ramais em mau estado de conservação dificultam o deslocamento, e durante as chuvas, muitos trabalhadores ficam isolados nas unidades, sem conseguir retornar ou receber suprimentos.

Mesmo cumprindo carga horária de 40 horas semanais, os servidores ainda precisam levar prontuários para casa para alimentar o sistema, já que a maioria das UBS não possui internet. Há ainda denúncias de perseguição política, com favorecimento a determinados grupos e pressão sobre profissionais para que abandonem seus vínculos com o município.

Para Adailton Cruz, a situação é insustentável. “É inaceitável que profissionais da saúde, que enfrentam tantas dificuldades para atender a população, ainda sejam submetidos a atrasos salariais, perseguições e condições indignas de trabalho”, afirmou.

Diante do cenário, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (SINTESAC) anunciou a deflagração de uma paralisação a partir do dia 8 de outubro. Segundo a diretora da entidade, Liciane Pedroza Onofre, o movimento só será suspenso se a prefeitura apresentar soluções efetivas que garantam condições dignas de trabalho e valorização profissional.

Para o deputado, a paralisação é uma resposta legítima. “O que os trabalhadores pedem não é privilégio, é o mínimo necessário para atender bem a população: salário em dia, transporte digno, unidades adequadas e respeito da gestão municipal”, concluiu.

