Adailton Cruz destaca o papel essencial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na saúde pública do Acre em sessão solene

A Assembleia Legislativa do Acre Estado do Acre (Aleac) realizou, na manhã desta segunda-feira (13), uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. A iniciativa partiu do deputado estadual Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde, e teve como objetivo reconhecer a importância dessas categorias para o fortalecimento do sistema público de saúde e a melhoria da qualidade de vida da população acreana.

Durante a solenidade, o parlamentar destacou o papel fundamental dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no processo de recuperação e reabilitação de pacientes, ressaltando que a atuação desses profissionais tem contribuído para humanizar o atendimento nas unidades de saúde do estado.

“É impossível falar em saúde pública de qualidade sem reconhecer o trabalho desses profissionais. Cada fisioterapeuta e terapeuta ocupacional representa um elo essencial na reconstrução da autonomia e da dignidade dos pacientes. Precisamos de políticas que assegurem valorização, condições dignas de trabalho e o piso nacional das categorias”, afirmou o deputado.

O evento reuniu autoridades, gestores, representantes de conselhos profissionais e trabalhadores da área da saúde. O presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 18ª Região (Crefito-18), Dr. Rodrigo Moreira Campos, elogiou a iniciativa do parlamentar e ressaltou a relevância das profissões para a promoção da saúde integral, destacando que o trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais vai muito além da reabilitação física, abrangendo o cuidado humano e preventivo.

A homenagem reforçou o compromisso do deputado Adailton Cruz com a valorização das categorias da saúde e sua defesa por políticas públicas que garantam reconhecimento e melhores condições de trabalho aos profissionais que se dedicam ao cuidado da população acreana.