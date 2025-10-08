08/10/2025
Adailton Cruz pressiona governo e exige conclusão do PCCR da Saúde: ‘O prazo terminou’

A Comissão de Saúde Pública e Assistência Social da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), presidida pelo deputado Adailton Cruz, realizou na manhã desta quarta-feira (8) uma reunião de iniciativa do parlamentar para discutir o atraso na conclusão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da Saúde — tema que Adailton defende desde o início do seu mandato e que se tornou uma de suas principais bandeiras na Aleac.

Deputado Adailton Cruz/Foto: Reprodução

O encontro reuniu representantes do governo e das entidades sindicais que representam os trabalhadores em Saúde. A reunião teve como objetivo cobrar explicações sobre o descumprimento do cronograma inicialmente acordado, que previa a conclusão do documento até 30 de setembro.

Durante a discussão, Adailton Cruz destacou que a comissão tem acompanhado atentamente cada etapa do processo e que a ausência de respostas concretas do Executivo não é mais aceitável.

“O prazo terminou e até agora não temos o documento em mãos. Não estamos aqui para discutir de quem é a culpa, mas para cobrar o cumprimento do que foi pactuado com os servidores da saúde. O que é pactuado precisa ser cumprido”, afirmou o deputado.

Ao final da reunião, o parlamentar anunciou que dará prazo até 15 de novembro para que o governo apresente a versão final do PCCR e adote as medidas necessárias para sua efetivação. Caso isso não ocorra, Adailton defendeu que a categoria avalie medidas mais firmes de mobilização.

O deputado informou ainda que solicitará uma nova reunião com representantes do governo e técnicos das pastas envolvidas para acompanhar a conclusão do plano e garantir que o texto final seja apresentado à categoria com transparência e responsabilidade.

A reunião reforça a atuação da Comissão de Saúde da Aleac e a postura do deputado Adailton Cruz em acompanhar de perto questões estratégicas da saúde pública, buscando assegurar que os profissionais da área tenham suas reivindicações atendidas de forma justa e organizada.

