Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana

A cantora britânica Adele pode subir ao palco da Praia de Copacabana em 2026, durante a edição do evento “Todo Mundo no Rio”. Caso o show se confirme, será a primeira apresentação da artista no Brasil, marcando um momento histórico para os fãs brasileiros.

Segundo informações do jornalista Raul Holderf, Adele e sua equipe demonstraram forte interesse em participar do festival, que se tornou uma das principais vitrines de shows internacionais no país. A presença da artista reforçaria o status do evento, que já trouxe nomes como Beyoncé, U2, Taylor Swift e Britney Spears em edições anteriores.

Até o momento, não há turnês oficiais de Adele anunciadas para 2025 ou 2026. No entanto, rumores sobre uma nova turnê mundial aumentam as expectativas de que o Brasil possa integrar o roteiro da cantora. Nos bastidores, produtores brasileiros estariam mantendo diálogo direto com a equipe da britânica, o que indica que as negociações estão em estágio avançado.

Embora Copacabana seja o local mais cotado, outras opções estão sendo estudadas por questões logísticas, como o Allianz Parque, em São Paulo, o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e o Mané Garrincha, em Brasília.

A produtora responsável pelo evento, Bonus Track, já teria listado 11 grandes artistas que podem se apresentar nas próximas edições. Entre os nomes cogitados estão Beyoncé, Taylor Swift, Rihanna, AC/DC, Rolling Stones e a própria Adele.

O CEO da Bonus Track, Luiz Oscar Niemeyer, afirmou que o projeto não se limita apenas à música pop. De acordo com ele, o objetivo é trazer artistas de grande relevância e impacto global — aqueles que, segundo suas palavras, “vestem a camisa dez”.