Adeus a Patrick Dimon: médica relembra amizade e shows com o cantor que marcou gerações

A médica pneumologista Célia Rocha lamentou a morte do cantor Patrick Dimon, que faleceu na segunda-feira (14), em Indaiatuba (SP), vítima de um infarto fulminante enquanto aguardava uma cirurgia. Em suas redes sociais, Célia relembrou momentos de amizade e apresentações ao lado do artista, que fez sucesso com músicas românticas nas décadas de 1970 e 1980.

O cantor estaria em processo de negociação para fazer nova apresentação no Acre/Foto: Reprodução

“Faleceu ontem o meu amigo querido Patrick Dimon. Showman, pessoa maravilhosa, espiritualizado. Tínhamos contato com uma certa assiduidade, cantamos muito juntos”, escreveu. A médica relatou que conheceu o cantor durante um cruzeiro para Punta del Este, no transatlântico Blue Dreams. “Ele estava se apresentando no cabaré do navio, me viu na plateia, pegou na minha mão e me chamou para cantar com ele. Foi muito bom”, recordou.

Célia também lembrou a passagem de Patrick Dimon por Rio Branco, quando promoveu uma apresentação no Clube Juventus. “Há vários anos trouxe o Patrick Dimon e banda para uma apresentação no Juventus. Lotou o clube, ibope lá em cima. Estive com ele na Gazeta FM e em outras mídias”, disse. Segundo ela, havia planos para um novo show na capital acreana. “Eu estava vendo meios para trazê-lo novamente, ele abriria mão do cachê. Infelizmente, não deu mais tempo. Ele era meu amigo e irmão. C’est la vie”, concluiu.

