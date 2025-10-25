25/10/2025
Adeus a uma lenda: June Lockhart, estrela de Lassie e Perdidos no Espaço, morre aos 100 anos

A atriz norte-americana June Lockhart, conhecida mundialmente por interpretar figuras maternas em produções clássicas como “Lassie” e “Perdidos no Espaço”, morreu aos 100 anos, na quinta-feira (23/10), de causas naturais, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela revista Variety.

Nascida em 1925, em Nova York, Lockhart construiu uma trajetória marcada pela versatilidade e longevidade artística. Ela ganhou destaque na década de 1950 com o papel da mãe adotiva na série “Lassie”, na qual atuou entre 1958 e 1964. Pela interpretação, foi indicada ao Emmy, principal premiação da televisão americana.

Veja as fotos

June LockhartReprodução
June LockhartReprodução
June LockhartReprodução

Em seguida, consolidou-se como um dos rostos mais conhecidos da ficção científica ao viver a cientista Maureen Robinson em “Perdidos no Espaço” (1965–1968). Na produção, ela interpretava uma mãe brilhante e protetora que, junto da família e de um robô, se perde na galáxia. O papel se tornou um dos mais marcantes de sua carreira.

Além do reconhecimento na TV, June Lockhart também brilhou no teatro. Em 1948, venceu o Tony Award de melhor atriz estreante por sua atuação na peça “For Love or Money”. Ao longo de oito décadas, acumulou participações em diversas produções, incluindo Barrados no Baile, General Hospital e outras séries de sucesso.

Seu último trabalho foi uma participação especial na nova versão de Perdidos no Espaço, lançada em 2021, desta vez como dubladora, um gesto que se tornou simbólico por ser encerramento do ciclo na obra que ajudou a eternizar seu nome.

