Adeus, passaporte! Europa substitui carimbo por sistema eletrônico

A partir deste domingo (12/10), alguns países da Europa começarão a substituir o carimbo no passaporte físico por um sistema eletrônico. Ao todo, serão 29 países europeus, entre eles Portugal, França e Espanha.

A novidade é chamada de Sistema de Entrada/Saída (EES) e vai identificar os viajantes por meio de dados biométricos, como imagem facial e impressões digitais. A União Europeia afirma que a medida pretende agilizar o controle de fronteiras e aumentar a segurança.

Os cidadãos que não possuem nacionalidade de nenhum país da União Europeia e de países como Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça passarão pelo sistema biométrico.

O ESS também se aplica a pessoas que não precisam de visto de curta duração para entrada nos países europeus e àquelas que precisam de visto para viagens de até 90 dias.

Como funcionará o EES?

Agentes coletarão dados pessoais dos viajantes, como data de entrada e saída do país. Para cidadãos com visto de curta duração, o sistema armazenará apenas a imagem facial.

O sistema terá as impressões digitais guardadas a partir da solicitação do visto. Já para viajantes que não precisam de visto, o agente de fronteira pedirá quatro impressões digitais e uma foto do rosto.

A mudança será implementada de forma gradual, com início em 12 de outubro. Ela deve ser concluída até 9 de abril de 2026.

Veja países europeus que vão adotar o EES: