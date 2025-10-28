Adoção aos 18 anos transforma vida de jovem com paralisia cerebral

Aos 18 anos, Gabriel Ferreira de Souza realizou um sonho que parecia distante: ser adotado. Depois de quase duas décadas em instituições de acolhimento, o jovem, que tem paralisia cerebral, encontrou no casal Samira Sales e Lucas Nogueira o lar e o amor que sempre esperou. A história, ocorrida em Arinos, no Noroeste de Minas Gerais, tem comovido a comunidade local e se tornou um símbolo de esperança.
Nascido em Januária, no Norte do Estado, Gabriel foi acolhido ainda bebê, aos quatro meses de vida, em situação de extrema vulnerabilidade. Pesando pouco mais de dois quilos, desnutrido e com diagnóstico de paralisia cerebral tetraplégica mista associada à disartria, ele precisou de cuidados constantes desde o início.
Entre idas e vindas de abrigos, Gabriel cresceu rodeado por afeto e dedicação dos profissionais que o acompanharam. A oficial judiciária Deuseni Santana, voluntária da instituição Associação de Meninas e Meninos de Arinos (Ammar), lembra dele como o “garoto feliz do abrigo”. “Ele se comunicava com o olhar e com o sorriso. Era impossível não se encantar com sua alegria”, conta.
Mesmo com limitações motoras, Gabriel frequentou escola regular e concluiu o ensino fundamental. Atualmente, cursa o 3º período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Apae de Arinos, onde continua desenvolvendo habilidades e ampliando sua comunicação.
A adoção tardia do jovem
Mas, à medida que a maioridade se aproximava, crescia também a ansiedade pelo futuro fora do abrigo. Gabriel não havia estabelecido vínculos com a família biológica e as tentativas de adoção durante a infância e adolescência não avançaram.
Foi então que o destino deu um novo rumo à sua história. Samira e Lucas, que haviam adotado três irmãos na Comarca de Arinos em 2020, nunca esqueceram de Gabriel — a quem chamavam carinhosamente de “o quarto filho”. Mesmo morando em Caçapava (SP), o casal manteve contato e, ao saber que o jovem estava prestes a completar 18 anos, decidiu agir.
Eles procuraram a assistente social judicial Fátima Valadares, que acompanhou a primeira adoção da família, e iniciaram o processo. Fátima descreve o momento como “atípico e emocionante”, já que Gabriel já era maior de idade. Com fotos, chamadas de vídeo e gestos, o vínculo foi se fortalecendo até o dia em que o jovem, por meio de um sorriso, confirmou seu desejo: queria ser adotado.
Para Lucas, o encontro foi transformador.
“Adotar o Gabriel não foi apenas abrir as portas da nossa casa, mas também do coração. Ele me ensinou o verdadeiro sentido do amor incondicional”, conta emocionado.
A oficial Deuseni define a adoção do jovem como um “milagre de amor”, resultado de uma rede de sensibilidade e empenho formada pelo Juiz Gustavo Obata Trevisan, pela equipe do Juízo e pelos profissionais da Comarca.
Trevisan, que conduziu o processo de adoção, descreve o momento da assinatura como um dos mais marcantes de sua carreira.
“Ver o Gabriel, depois de tantos anos de acolhimento, encontrar uma família foi uma realização profunda. É a prova de que a esperança não tem idade.”
Hoje, Gabriel vive cercado de carinho e segurança. Sua nova família o acolheu com o mesmo amor dedicado aos filhos que já haviam sido adotados. Para Samira, o sentimento é de plenitude:
“Ele veio ocupar o lugar que sempre foi dele. Veio completar nossa família.”
A história de Gabriel ecoa como um convite à reflexão sobre adoção tardia e inclusão. Para Deuseni Santana, é também um lembrete de que o amor supera qualquer limitação.
“Adotar exige coragem e entrega, mas o que se recebe em troca é um coração inteiro, transbordando amor.”
Em Arinos, o “garoto feliz do abrigo” agora é o filho amado de uma nova família — e o sorriso do jovem com paralisia cerebral continua sendo o mesmo, só que ainda mais cheio de luz.