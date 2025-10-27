Adolescente boliviano segue em estado crítico após acidente que matou o pai no interior do Acre

O adolescente boliviano que se envolveu em um grave acidente de trânsito em Epitaciolândia, no interior do Acre, permanece em estado crítico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco. O acidente ocorreu no dia 14 de outubro, quando a família voltava da cidade em direção à Bolívia.

Riony Inturias Ayala, pai do adolescente, estava no banco do passageiro e morreu na colisão, após o veículo bater contra uma carreta parada. Segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), o adolescente necessita de cuidados intensivos contínuos e acompanhamento de uma equipe multiprofissional, com monitoramento 24 horas.

De acordo com a Polícia Militar, além do adolescente em estado grave, estavam no carro a mãe, que conduzia o veículo, e uma criança, ambos filhos do casal. Todos foram levados inicialmente ao Hospital Regional do Alto Acre Wildy Viana, em Brasiléia, para avaliação e tratamento.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência no dia do acidente, retirando as vítimas de dentro do veículo. A Polícia Militar isolou o local, auxiliou no controle do tráfego e aguarda apuração para determinar as causas da colisão.

O caso mobilizou equipes de saúde e segurança pública na região, que seguem acompanhando a evolução do adolescente internado em Rio Branco. A família, natural da Bolívia, enfrenta um momento delicado, com perdas e cuidados intensivos aos filhos sobreviventes após o trágico acidente.